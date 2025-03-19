Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи можливі в Україні ураганні вітри

Якою буде погода 20 березня

У середу, 20 березня, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з північного заходу, тож у багатьох регіонах очікується комфортна весняна температура.

Також синоптики прогнозують у цей день мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде переважно західним та північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура коливатиметься від +1 до -4 градусів, а в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -5…-10 градусів. Вдень повітря прогріється до комфортних +7…+12 градусів.

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що після 20 березня погода в Україні буде ставати дедалі теплішою. Однак різкого потепління до +20 градусів не очікується.

Якою буде температура у великих містах

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +7...+9;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +9...+11;
  • Донецьк +9...+11;
  • Луганськ +8...+10;
  • Харків +8...+10.

Прогноз погоди на 20 березня 2025 року

Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру