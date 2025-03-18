Та чи можливі в Україні взагалі ураганні вітри – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Ураганні вітри в Україні

Наталія Птуха наголосила, фахівці взагалі не використовують таку термінологію й радять ЗМІ також не робити це.

Ураганний вітер – це більше, ніж 32 метри на секунду. У нас такі швидкості практично не спостерігаються, хіба що на високогір'ї, але там це нормально, таке буває досить часто,

– підкреслила синоптикиня.

В Укргідрометцентрі наголошували на неприпустимості поширення недостовірної й маніпулятивної інформації про погодні умови. Звернули увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів.

Важливо! 18 березня в південних, центральних, Сумській і Харківській областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.