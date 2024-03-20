В каких регионах может выпасть снег: прогноз погоды на 21 марта
Источник:Укргидрометцентр
В четверг 21 марта погода в Украине не будет надо весенней. В части страны пройдут осадки, возможно и мокрый снег.
Однако, к счастью, сильных ветров не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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В каких регионах прогнозируют осадки
Синоптики сообщили, что в целом по стране будет облачно с прояснениями.
В южных, центральных областях, а также в Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
Однако в западных и южных областях ночью и утром местами будет туман.
Температура в среднем по стране ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 7 – 12 градусов тепла. Между тем на высокогорье Карпат ночью 2 – 7 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.
Всего днем в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +7...+10
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +7...+10
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +7...+9
- Винница – +7...+9
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +7...+9
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +7...+9
Прогноз погоды на 21 марта по Киевской области
Ночью в регионе и столице следует ждать небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Однако день пройдет без осадков.
В Киеве температура ночью составит 1 – 3 градуса тепла, днем 9 – 11 градусов тепла.
Зато по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 7 – 12 градусов тепла.