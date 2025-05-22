Грозы и шквалы надвигаются на Запад: когда и где ожидать сильную непогоду

Непогода надвигается на ряд областей Украины. Ухудшение погодных условий ожидают 22 – 23 мая.

Во многих регионах будут грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет бушевать непогода 22 – 23 мая

Синоптики предупреждают, что 22 мая в западных и Винницкой областях будут грозы, местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение и І уровень опасности, желтый.

23 мая непогода будет продолжать бушевать в этих регионах, а также на Житомирщине.

Днем в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами – град (осадки 6 – 19 миллиметров) и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду,

– пишут в ГСЧС.

I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Украинцев призывают быть осторожными.

Ухудшение погоды 23 мая / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Городские власти Львова напоминают, что о возникновении любых непредвиденных ситуаций нужно сообщать на горячую линию города по номеру 15-80. Другие города также могут найти данную информацию на сайтах городских советов.