Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики отмечают, что 21 апреля в Украине прогнозируется переменная облачность.
На большей части страны без осадков, однако днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться +8...+13, днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17...+22.
Обратите внимание! 22 апреля днем на Закарпатье и Прикарпатье днем на Закарпатье и Прикарпатье штормовое предупреждение из-за грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +18...+20
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +19...+21;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра