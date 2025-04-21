Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики зазначають, що 21 квітня в Україні прогнозується мінлива хмарність.
На переважній частині країни без опадів, проте вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься +8...+13, вдень підійматиметься до +21...+26, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни термометри покажуть +17…+22.
Зверніть увагу! 22 квітня вдень на Закарпатті та Прикарпатті штормове попередження через грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +19...+21;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +23...+25.
Прогноз погоди на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру