Иногда грозы и весенние дожди: какой будет погода в Украине 22 мая
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 22 мая, в Украине будет тепло. Однако в некоторых регионах страны прогнозируется дожди и даже грозы.
В понедельник ветер будет северо-восточный и восточный, 5 – 10 метров в секунду, в некоторых городах дождь. В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей следует достать зонтики.
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Какая будет погода в Украине 22 мая
В целом, в Украине прогнозируют облачность с прояснениями. В южных и восточных областях и в большинстве центральных и Сумской областей днем местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.
Температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, в западных, северных областях и Винницкой области 6 – 11 градусов.
Прогноз погоды по Киевской области на 22 мая
В Киевской области и столице тоже будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. В регионе температура ночью будет +6...+11, днем +18...23. В Киеве же ночью около 10 градусов, днем +21...+23.
Погода днем в областных центрах
- Киев – +21...+23
- Ужгород – +21...+23
- Львов – +19…+21
- Ивано-Франковск – +19…+21
- Тернополь – +19…+21
- Черновцы – +19…+21
- Хмельницкий – +19…+21
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +19…+21
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +21...+23
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы – +20...+22
- Чернигов – +20...+22
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +20...+22
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +21...+23
- Харьков – +21...+23