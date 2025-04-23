Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 24 апреля

В четверг, 24 апреля, на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада. Из-за этого постепенно начнет снижаться температура, хотя в четверг еще будет довольно тепло.

Так, на всей территории Украины будет до +26 градусов, а местами пригреет до +27. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов.

Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +23...+25

Николаев +24...+26;

Херсон +25...+27;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +24...+26;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +24...+26;

Запорожье +23...+25;

Донецк +23...+25;

Луганск +24...+26;

Харьков +23...+25.



Погода 24 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, будет идти дождь не один день. Уже вскоре осадки накроют всю страну.