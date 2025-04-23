Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 24 апреля
В четверг, 24 апреля, на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада. Из-за этого постепенно начнет снижаться температура, хотя в четверг еще будет довольно тепло.
Так, на всей территории Украины будет до +26 градусов, а местами пригреет до +27. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов.
Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +23...+25
- Николаев +24...+26;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +23...+25.
Погода 24 апреля / Карта Укргидрометцентра
К слову, будет идти дождь не один день. Уже вскоре осадки накроют всю страну.