Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда в Украину снова придет похолодание

Какой будет погода 24 апреля

В четверг, 24 апреля, на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада. Из-за этого постепенно начнет снижаться температура, хотя в четверг еще будет довольно тепло.

Так, на всей территории Украины будет до +26 градусов, а местами пригреет до +27. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов.

Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +23...+25.


Погода 24 апреля / Карта Укргидрометцентра

К слову, будет идти дождь не один день. Уже вскоре осадки накроют всю страну.