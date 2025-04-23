Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 24 квітня
У четвер, 24 квітня, на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу. Через це поступово почне знижуватися температура, хоча у четвер ще буде доволі тепло.
Так, на всій території України буде до +26 градусів, а місцями пригріє до +27. Уночі температура опуститься до +8…+13 градусів.
Вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +23...+25;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +23...+25.
Погода 24 квітня / Карта Укргідрометцентру
До слова, дощитиме не один день. Вже незабаром опади накриють всю країну.