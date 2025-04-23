Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 квітня

У четвер, 24 квітня, на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу. Через це поступово почне знижуватися температура, хоча у четвер ще буде доволі тепло.

Так, на всій території України буде до +26 градусів, а місцями пригріє до +27. Уночі температура опуститься до +8…+13 градусів.

Вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +22...+24;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +25...+27;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +23...+25;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +23...+25;
  • Луганськ +24...+26;
  • Харків +23...+25.


Погода 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, дощитиме не один день. Вже незабаром опади накриють всю країну.