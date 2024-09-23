Малооблачно и даже жарко: какой будет погода в Украине 24 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода во вторник 24 сентября будет преимущественно солнечной, облаков на небе будет мало. Небольшие осадки прогнозируют только в оккупированном Крыму.
Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 24 сентября
Осадков на материковой части Украины не будет. Только в западных областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью составит 7 – 12 градусов, а в южной части 11 – 16 градусов.
Днем в целом по стране температура будет держаться в пределах 22 – 27 градусов, что теплее, чем в предыдущий день. В Карпатах ночью будет 4 – 9 градусов и днем 16 – 20 градусов.
Всего днем в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:
- Киев +24...+26;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Погода в Украине 24 сентября / Укргидрометцентр
Важно! С 24 по 26 сентября в северных, центральных, южных (кроме Одесской), Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды по Киевской области
Осадков в столице также не будет. В Киеве ночью будет 9 – 11 градусов, а днем 24 – 26 градусов. Зато по области температура ночью составит 7 – 12 градусов и днем 22 – 27 градусов.