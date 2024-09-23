Малооблачно и даже жарко: какой будет погода в Украине 24 сентября

Погода во вторник 24 сентября будет преимущественно солнечной, облаков на небе будет мало. Небольшие осадки прогнозируют только в оккупированном Крыму.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 сентября

Осадков на материковой части Украины не будет. Только в западных областях ночью и утром местами туман.



Температура ночью составит 7 – 12 градусов, а в южной части 11 – 16 градусов.

Днем в целом по стране температура будет держаться в пределах 22 – 27 градусов, что теплее, чем в предыдущий день. В Карпатах ночью будет 4 – 9 градусов и днем 16 – 20 градусов.

Всего днем в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:

Киев +24...+26;

Ужгород +23...+25;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +25...+27;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +23...+25;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +25...+27;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Погода в Украине 24 сентября / Укргидрометцентр

Важно! С 24 по 26 сентября в северных, центральных, южных (кроме Одесской), Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды по Киевской области

Осадков в столице также не будет. В Киеве ночью будет 9 – 11 градусов, а днем 24 – 26 градусов. Зато по области температура ночью составит 7 – 12 градусов и днем 22 – 27 градусов.