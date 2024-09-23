Вітер синоптики прогнозують переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 вересня

Опадів на материковій частині України не буде. Лиш в західних областях вночі та вранці подекуди туман.



Температура вночі становитиме 7 – 12 градусів, а у південній частині 11 – 16 градусів.

Вдень в цілому по країні температура триматиметься в межах 22 – 27 градусів, що тепліше, ніж попереднього дня. У Карпатах вночі буде 4 – 9 градусів та вдень 16 – 20 градусів.

Загалом вдень в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

Київ +24...+26;

Ужгород +23…+25;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +23…+25;

Луцьк +24…+26;

Рівне +24…+26;

Житомир +23…+25;

Вінниця +24…+26;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +24…+26.



Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр

Важливо! З 24 по 26 вересня у північних, центральних, південних (крім Одеської), Харківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди по Київщині

Опадів у столиці також не буде. У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, а вдень 24 – 26 градусів. Натомість по області температура вночі становитиме 7 – 12 градусів та вдень 22 – 27 градусів.