Вітер синоптики прогнозують переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 вересня

Опадів на материковій частині України не буде. Лиш в західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі становитиме 7 – 12 градусів, а у південній частині 11 – 16 градусів.

Вдень в цілому по країні температура триматиметься в межах 22 – 27 градусів, що тепліше, ніж попереднього дня. У Карпатах вночі буде 4 – 9 градусів та вдень 16 – 20 градусів.

Загалом вдень в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +24…+26;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +22…+24;
  • Кропивницький +26…+28;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +24…+26.

Погода 24 вересня
Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр

Важливо! З 24 по 26 вересня у північних, центральних, південних (крім Одеської), Харківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди по Київщині

Опадів у столиці також не буде. У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, а вдень 24 – 26 градусів. Натомість по області температура вночі становитиме 7 – 12 градусів та вдень 22 – 27 градусів.