В Украину идет частичное потепление, но возможны заморозки: прогноз погоды на 25 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 25 сентября по сравнению с предыдущими днями будет несколько теплее. Осадков в большинстве областей не прогнозируется.
Температура воздуха днем 25 сентября будет колебаться в пределах +13…+20 градусов. Однако ночью в нескольких регионах возможны заморозки.
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Погода в регионах
На Западе температура воздуха будет днем колебаться в пределах +15...+17. День был сухим и преимущественно без осадков – мелкие дожди синоптики прогнозируют в Закарпатье. Стоит отметить, что на Западе чуть ли не ежедневно дождь на протяжении последних недель.
На Севере и в Центре день также пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+17 градусов. Прохладнее всего будет в Сумской области.
На Востоке и на Юге температура будет богата разнообразием – от +13...+15 в Луганской области до +18...+20 в Одесской области и в Крыму. Осадков синоптики тоже не прогнозируют.
В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+16 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 сентября в Украине осадков почти не ожидают, кроме местных мелких дождей в Закарпатье. Воздух днем разогреется до +14…+20 по всей стране.
Однако синоптик предупредила о возможных заморозках в западных областях Украины, Винницкой, Житомирской западной части Черкасской и кое-где в Киевской области.
Погода в городах
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +17...+19
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16