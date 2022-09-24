В Украину идет частичное потепление, но возможны заморозки: прогноз погоды на 25 сентября

Погода в Украине 25 сентября по сравнению с предыдущими днями будет несколько теплее. Осадков в большинстве областей не прогнозируется.

Температура воздуха днем 25 сентября будет колебаться в пределах +13…+20 градусов. Однако ночью в нескольких регионах возможны заморозки.

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Погода в регионах

На Западе температура воздуха будет днем колебаться в пределах +15...+17. День был сухим и преимущественно без осадков – мелкие дожди синоптики прогнозируют в Закарпатье. Стоит отметить, что на Западе чуть ли не ежедневно дождь на протяжении последних недель.

На Севере и в Центре день также пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+17 градусов. Прохладнее всего будет в Сумской области.

На Востоке и на Юге температура будет богата разнообразием – от +13...+15 в Луганской области до +18...+20 в Одесской области и в Крыму. Осадков синоптики тоже не прогнозируют.

В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+16 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 сентября в Украине осадков почти не ожидают, кроме местных мелких дождей в Закарпатье. Воздух днем разогреется до +14…+20 по всей стране.

Однако синоптик предупредила о возможных заморозках в западных областях Украины, Винницкой, Житомирской западной части Черкасской и кое-где в Киевской области.

Погода в городах

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 25 сентября. / Карта Укргидрометцентра.