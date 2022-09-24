Температура повітря вдень 25 вересня коливатиметься у межах +13...+20 градусів. Однак уночі в кількох регіонах можливі заморозки.

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Погода в регіонах

На Заході температура повітря вдень коливатиметься у межах +15...+17. День буди сухим та переважно без опадів – дрібні дощі синоптики прогнозують на Закарпатті. Варто зазначити, що на Заході ледь не щодня дощить протягом останніх тижнів.

На Півночі та в Центрі день також мине без опадів – температура повітря коливатиметься у межах +13..+17 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині.

На Сході та на Півдні температура буде багатою на різноманіття – від +13...+15 на Луганщині до +18...+20 на Одещині та в Криму. Опадів синоптики також не прогнозують.

У Києві день мине без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +14...+16 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що 25 вересня в Україні опадів майже не очікують, крім локальних дрібних дощів на Закарпатті. Повітря вдень розігріється до +14...+20 по всій країні.

Однак синоптикиня попередила про можливі заморозки у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині західній частині Черкащини та подекуди на Київщині.

Погода в містах

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 25 вересня / Карта Укргідрометцентру