Температура повітря вдень 25 вересня коливатиметься у межах +13...+20 градусів. Однак уночі в кількох регіонах можливі заморозки.
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Погода в регіонах
На Заході температура повітря вдень коливатиметься у межах +15...+17. День буди сухим та переважно без опадів – дрібні дощі синоптики прогнозують на Закарпатті. Варто зазначити, що на Заході ледь не щодня дощить протягом останніх тижнів.
На Півночі та в Центрі день також мине без опадів – температура повітря коливатиметься у межах +13..+17 градусів. Найпрохолодніше буде на Сумщині.
На Сході та на Півдні температура буде багатою на різноманіття – від +13...+15 на Луганщині до +18...+20 на Одещині та в Криму. Опадів синоптики також не прогнозують.
У Києві день мине без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +14...+16 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що 25 вересня в Україні опадів майже не очікують, крім локальних дрібних дощів на Закарпатті. Повітря вдень розігріється до +14...+20 по всій країні.
Однак синоптикиня попередила про можливі заморозки у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині західній частині Черкащини та подекуди на Київщині.
Погода в містах
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +15...+17
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +13...+15
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +14...+16
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 25 вересня / Карта Укргідрометцентру