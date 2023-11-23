Украинцы предупреждают об опасности. В ряде областей объявили об оранжевом уровне угрозы. В частности, людям рекомендуют воздержаться от путешествий в эти дни.
Обратите внимание Придет потепление и "накроют" дожди: прогноз погоды на 24 ноября
Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время,
– отмечают спасатели.
Где прогнозируют снегопады
По данным синоптиков, к снегопадам следует готовиться жителям Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей. Кроме того, сильные мокрый снег и дождь, а местами и гололедица прогнозируют в следующих областях:
- Сумской;
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Николаевской.
Толщина снежного покрова там может достигнуть полуметра.
Тем временем значительные дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно оккупированном Крыму.
В Украине могут выключать свет
В Центре исследования энергетики предупредили: если температура воздуха существенно опустится, украинцам снова придется привыкать к графикам отключения света. Речь идет о -8...-10. Пока прогнозируют, что свет будут выключать на час – два. Людей просят быть ответственными и экономить электроэнергию.
"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – подчеркнули в Укрэнерго.
Дефицит в энергосети был уже 22 ноября. Причин – несколько. В частности, говорится о:
- увеличение потребления из-за похолодания;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
Энергетиков перевели в усиленный режим работы
К вечеру 23 ноября в украинской столице существенно ухудшились погодные условия. Энергетиков перевели в усиленный режим работы. В ДТЭК отмечают, что они готовы ликвидировать последствия непогоды, если они будут. В Киеве объявили желтый уровень опасности.