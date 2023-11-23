Українців попереджають про небезпеку. У низці областей оголосили про помаранчевий рівень загрози. Зокрема, людям рекомендують утриматися від мандрівок у ці дні.
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Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час,
– наголошують рятувальники.
Де прогнозують снігопади
За даними синоптиків, до снігопадів варто готуватися жителям Київської, Чернігівської, Черкаської та Одеської областей. Окрім того сильні мокрий сніг та дощ, а місцями й ожеледь прогнозують у таких областях:
- Сумській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській.
Товщина снігового покриву там може сягнути пів метра.
Тим часом значні дощі прогнозують у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях, а також – у тимчасово окупованому Криму.
В Україні можуть вимикати світло
У Центрі дослідження енергетики попередили: якщо температура повітря суттєво опуститься, українцям знову доведеться звикати до графіків вимкнення світла. Мовиться про -8...-10. Наразі прогнозують, що світло вимикатимуть на годину – дві. Людей просять бути відповідальними й економити електроенергію.