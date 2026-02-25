Гололедица, мокрый снег, порывы ветра: прогноз погоды на 26 февраля

По всему Западу столбики термометров остановятся на отметках 0...+2, а также в нескольких других областях. На Юге будет +2...+4. В целом амплитуда будет от -12 до +7.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Также есть несколько предупреждений от синоптиков.

Какой прогноз погоды в Украине на 26 февраля?

Синоптики прогнозируют облачную погоду.

На востоке и юго-востоке страны мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду, днем в южных областях местами порывы 15 – 18 метров на секунду.

Температура в течение суток от -2 до +3. Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей -1...-6, в Карпатах -7...-12, днем на Закарпатье и в Крыму +1...+6.

Есть несколько предупреждений

26 февраля ночью и утром на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Будут и опасные гидрологические явления. Из-за них тоже объявлен І уровень опасности (желтый).

26 февраля – 2 марта на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 метра над уровнями на 08 часов 25 февраля. Местами возможен начальный выход воды на пойму. На реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход,

– сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют в Киеве?

Облачно. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью -1...-6, днем от -2 до +3. В Киеве ночью -3...-5, днем около нуля.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +5...+7

Львов 0...+2

Ивано-Франковск 0...+2

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий 0...+2

Луцк 0...+2

Ровно 0...+2

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +2...+4

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +3...+5

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов 0...+2

Сумы 0...+2

Полтава 0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье +2...+4

Донецк +1...+3

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2



В конце недели синоптики обещают потепление.