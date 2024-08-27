Еще более жарко: какой будет погода в Украине 28 августа

27 августа 2024, 17:48
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Автор: Дмитрий Усик

Погода в среду, 28 августа, будет преимущественно без дождей, за исключением некоторых регионов. В то же время жара все еще не будет покидать Украину.

Жителям каких регионов стоит прихватить с собой зонтик, а каким – солнцезащитный крем, рассказывает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют 28 августа переменную облачность. В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, однако на остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +18...+23, в западных и северных областях будет несколько прохладнее – +15...+20. Днем же отметки термометра будут показывать +29...+34, на побережье морей будет +26...+31.

Погода в областных центрах

  • Киев +29...+31
  • Ужгород +31...+33
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +30...+32
  • Тернополь +31...+33
  • Черновцы +29...+31
  • Хмельницкий +31...+33
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +31...+33
  • Житомир +30...+32
  • Винница +31...+33
  • Одесса +27...+29
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +30...+32
  • Симферополь +27...+29
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +29...+31
  • Чернигов +31...+33
  • Сумы +30...+32
  • Полтава +31...+33
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +31...+33
  • Донецк +32...+34
  • Луганск +31...+33
  • Харьков +31...+33

Прогноз погоды в Украине на 27 августа / Укргидрометцентр