Еще более жарко: какой будет погода в Украине 28 августа
Погода в среду, 28 августа, будет преимущественно без дождей, за исключением некоторых регионов. В то же время жара все еще не будет покидать Украину.
Жителям каких регионов стоит прихватить с собой зонтик, а каким – солнцезащитный крем, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Лето будет становиться все жарче: что будет с температурой в Украине до 2040 года и дальше
Погода в Украине
Синоптики прогнозируют 28 августа переменную облачность. В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, однако на остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью не будет превышать +18...+23, в западных и северных областях будет несколько прохладнее – +15...+20. Днем же отметки термометра будут показывать +29...+34, на побережье морей будет +26...+31.
Погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +31...+33
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +31...+33
- Черновцы +29...+31
- Хмельницкий +31...+33
- Луцк +29...+31
- Ровно +31...+33
- Житомир +30...+32
- Винница +31...+33
- Одесса +27...+29
- Николаев +31...+33
- Херсон +30...+32
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +31...+33
- Сумы +30...+32
- Полтава +31...+33
- Днепр +31...+33
- Запорожье +31...+33
- Донецк +32...+34
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33
Прогноз погоды в Украине на 27 августа / Укргидрометцентр