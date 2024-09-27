Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.
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Прогноз погоды в Украине на 28 сентября
Ночью на крайнем западе страны, а днем в западных и Житомирской областях будут умеренные дожди и отдельные грозы. Укргидрометцентр отмечает, что на Закарпатье и Львовщине днем местами будут значительные дожди. Между тем на остальной территории – без осадков.
Ветер преимущественно будет южный с переходом на северо-западный в западных областях, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью составит 13 – 18 градусов. А вот днем 23 – 28 градусов, хоть в большинстве западных областях будет прохладнее – 19 – 24 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +24...+26;
- Винница +26...+28;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 28 сентября по Киевской области
В столице осадков не прогнозируют. Температура в Киеве ночью составит 16 – 18 градусов, а днем 25 – 27 градусов тепла. Тем временем по области будет 13 – 18 градусов ночью и 23 – 28 градусов днем.