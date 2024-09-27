Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине на 28 сентября

Ночью на крайнем западе страны, а днем в западных и Житомирской областях будут умеренные дожди и отдельные грозы. Укргидрометцентр отмечает, что на Закарпатье и Львовщине днем местами будут значительные дожди. Между тем на остальной территории – без осадков.

Ветер преимущественно будет южный с переходом на северо-западный в западных областях, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 13 – 18 градусов. А вот днем 23 – 28 градусов, хоть в большинстве западных областях будет прохладнее – 19 – 24 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +25...+27;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +26...+28;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +26...+28;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +25...+27.

Погода в Украине 28 сентября
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 28 сентября по Киевской области

В столице осадков не прогнозируют. Температура в Киеве ночью составит 16 – 18 градусов, а днем 25 – 27 градусов тепла. Тем временем по области будет 13 – 18 градусов ночью и 23 – 28 градусов днем.