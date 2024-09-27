Синоптики прогнозують у суботу мінливу хмарність, мовиться на сайті Укргідрометцентру.
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Прогноз погоди в Україні на 28 вересня
Вночі на крайньому заході країни, а вдень у західних та Житомирській областях будуть помірні дощі та окремі грози. Укргідрометцентр зазначає, що на Закарпатті та Львівщині вдень місцями будуть значні дощі. Тим часом на решті території – без опадів.
Вітер переважно буде південний з переходом на північно-західний у західних областях, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів. А ось вдень 23 – 28 градусів, хоч у більшості західних областях буде прохолодніше – 19 – 24 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +20…+22;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +26…+28;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +26…+28;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +25…+27;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +25…+27.
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 28 вересня по Київщині
У столиці опадів не прогнозують. Температура у Києві вночі становитиме 16 – 18 градусів, а вдень 25 – 27 градусів тепла. Тим часом по області буде 13 – 18 градусів вночі та 23 – 28 градусів вдень.