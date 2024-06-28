Также украинцам стоит позаботиться о зонтиках, ведь 29 июня ожидаются дожди в нескольких областях. Однако температура воздуха все равно будет теплой.

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В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили, что в субботу, 29 июня, часть областей накроет непогода. Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, ночью и утром может наблюдаться легкий туман.

Из-за непогоды на Западе Украины объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение в Украине 29 июня / Карта Укргидрометцентра

В целом, в субботу, 29 июня, в Украине будет тепло. Так, столбики термометров днем поднимутся от +27 до +32 градусов тепла. Почти на всей территории Украины, кроме западных областей, погода будет солнечной с переменной облачностью.

Как прогнозируют синоптики, в воскресенье, 30 июня, будет сухо и без осадков. Однако дожди с грозами вернутся в понедельник, 1 июля. В начале июля, как предупреждают синоптики, будет дождливо не только на Западе, но и на Севере, в частности – на Киевщине.