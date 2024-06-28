Також українцям варто подбати про парасольки, адже 29 червня очікуються дощі в кількох областях. Однак температура повітря однаково буде теплою.

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В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попередили, що у суботу, 29 червня, частину областей накриє негода. Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях синоптики прогнозують грози, місцями град та шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Окрім того, вночі та вранці може спостерігатися легкий туман.

Через негоду на Заході України оголосили штормове попередження – I рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження в Україні 29 червня / Карта Укргідрометцентру

Загалом, у суботу, 29 червня, в Україні буде тепло. Так, стовпчики термометрів вдень підіймуться від +27 до +32 градусів тепла. Майже на всій території України, окрім західних областей, погода буде сонячною з мінливою хмарністю.

Як прогнозують синоптики, у неділю, 30 червня, буде сухо й без опадів. Однак дощі з грозами повернуться у понеділок, 1 липня. На початку липня, як попереджають синоптики, дощитиме не лише на Заході, а й на Півночі, зокрема – на Київщині.