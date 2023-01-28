Мороз, ветер и гололедица: погода в Украине 29 января
Источник:Укргидрометцентр
В некоторых областях Украины в воскресенье, 29 января, будут осадки. В южной и восточной части могут быть гололедицы на дорогах.
29 января будет немного ветрено. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
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Какая будет погода в Украине 29 января
В южной части и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем, местами на дорогах гололедица. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Температура ночью опустится до -2...-7 градусов мороза, на северо-востоке до -10 градусов мороза. Днем температура в среднем будет держаться от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем от 2 до 3 градусов тепла. Между тем, в столице ночью -4...-6 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Погода в областных центрах Украины 29 января
- Киев – -1…+1
- Ужгород – +2...+4
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – -1..+1
- Черновцы – +0...+2
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – -1...+1
- Одесса – 0...-2
- Николаев – -1...+1
- Херсон – +0...+2
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – 0…-2
- Черкассы – -1…+1
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – 0…+2
- Полтава – -1...+1
- Днепр – -1…+1
- Запорожье – 0…+2
- Донецк – -4...-2
- Луганск – -4…-2
- Харьков – 0...-2
Прогноз погоды в Украине 29 января / Укргидрометцентр