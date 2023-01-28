Мороз, ветер и гололедица: погода в Украине 29 января

В некоторых областях Украины в воскресенье, 29 января, будут осадки. В южной и восточной части могут быть гололедицы на дорогах.

29 января будет немного ветрено. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Какая будет погода в Украине 29 января

В южной части и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем, местами на дорогах гололедица. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Температура ночью опустится до -2...-7 градусов мороза, на северо-востоке до -10 градусов мороза. Днем температура в среднем будет держаться от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем от 2 до 3 градусов тепла. Между тем, в столице ночью -4...-6 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Погода в областных центрах Украины 29 января

Киев – -1…+1

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1..+1

Черновцы – +0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...+1

Херсон – +0...+2

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – -1…+1

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0…+2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1…+1

Запорожье – 0…+2

Донецк – -4...-2

Луганск – -4…-2

Харьков – 0...-2



Прогноз погоды в Украине 29 января / Укргидрометцентр