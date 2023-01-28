29 січня буде трохи вітряно. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
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Якою буде погода в Україні 29 січня
У південній частині та східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем, місцями на дорогах ожеледиця. На решті території країни опадів не передбачається.
Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, на північному сході аж до -10 градусів морозу. Вдень температура в середньому триматиметься від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Натомість у Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура по області вночі від -2 до -7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тим часом у столиці вночі -4...-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Погода в обласних центрах України 29 січня
- Київ – -1…+1
- Ужгород – +2...+4
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – -1..+1
- Чернівці – +0...+2
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – 0...-2
- Миколаїв – -1...+1
- Херсон – +0...+2
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – 0…-2
- Черкаси – -1…+1
- Чернігів – 0...+2
- Суми – 0…+2
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – -1…+1
- Запоріжжя – 0…+2
- Донецьк – -4...-2
- Луганськ – -4…-2
- Харків – 0...-2
Прогноз погоди в Україні 29 січня / Укргідрометцентр