29 січня буде трохи вітряно. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні 29 січня

У південній частині та східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, вдень з дощем, місцями на дорогах ожеледиця. На решті території країни опадів не передбачається.

Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, на північному сході аж до -10 градусів морозу. Вдень температура в середньому триматиметься від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Натомість у Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура по області вночі від -2 до -7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тим часом у столиці вночі -4...-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Погода в обласних центрах України 29 січня

Київ – -1…+1

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – +0...+2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...-2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – +0...+2

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0...+2

Суми – 0…+2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -4…-2

Харків – 0...-2



Прогноз погоди в Україні 29 січня / Укргідрометцентр