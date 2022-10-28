Самый теплый день, но местами – с дождями: прогноз погоды на 29 октября

Погода в Украине в субботу, 29 октября, порадует теплом. Этот день обещают самым теплым в ближайшее время. Так что не упустите возможность погулять по солнечным осенним улицам.

Днем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +14...+19 градусов. Небо будет солнечным.

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Где обещают дождь

Несмотря на солнце и тепло, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возможном дожде. Однако осадки ожидаются в западных и северных областях. К счастью, они будут не сильными, поэтому существенно на погоду в течение дня не повлияют.

В Киеве Диденко прогнозирует облачную, но теплую погоду. Температура воздуха прогреется до +16…+17 градусов.

Практически это самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы, хотя и с небольшим дождиком.

– рассказала синоптик.

В то же время в Укргидрометцентре небольшой дождь обещают в другой части Украины. В частности, осадки возможны на севере Левобережья. Утром и ночью в восточных и западных областях будут туманы, поэтому водителям следует быть осторожными на дорогах.

Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +7...+14

Львов – +8...+17

Ивано-Франковск – +7...+18

Тернополь – +8...+18

Черновцы – +8...+18

Хмельницкий – +7...+17

Луцк – +8...+16

Ровно – +8...+16

Житомир – +8...+16

Винница – +7...+17

Одесса – +8...+17

Николаев – +8...+17

Херсон – +8...+16

Симферополь – +8...+15

Кропивницкий – +7...+16

Черкассы – +7...+16

Чернигов – +7...+15

Сумы – +6...+14

Полтава – +7...+14

Днепр – +7...+15

Запорожье – +8...+14

Донецк – +5...+12

Луганск – +3...+12

Харьков – +6...+13

Киев – +8...+16



Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Карта Укргидрометцентра