Самый теплый день, но местами – с дождями: прогноз погоды на 29 октября
Источник:Наталья Диденко
Погода в Украине в субботу, 29 октября, порадует теплом. Этот день обещают самым теплым в ближайшее время. Так что не упустите возможность погулять по солнечным осенним улицам.
Днем температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +14...+19 градусов. Небо будет солнечным.
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Где обещают дождь
Несмотря на солнце и тепло, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возможном дожде. Однако осадки ожидаются в западных и северных областях. К счастью, они будут не сильными, поэтому существенно на погоду в течение дня не повлияют.
В Киеве Диденко прогнозирует облачную, но теплую погоду. Температура воздуха прогреется до +16…+17 градусов.
Практически это самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы, хотя и с небольшим дождиком.
– рассказала синоптик.
В то же время в Укргидрометцентре небольшой дождь обещают в другой части Украины. В частности, осадки возможны на севере Левобережья. Утром и ночью в восточных и западных областях будут туманы, поэтому водителям следует быть осторожными на дорогах.
Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +7...+14
Львов – +8...+17
Ивано-Франковск – +7...+18
Тернополь – +8...+18
Черновцы – +8...+18
Хмельницкий – +7...+17
Луцк – +8...+16
Ровно – +8...+16
Житомир – +8...+16
Винница – +7...+17
Одесса – +8...+17
Николаев – +8...+17
Херсон – +8...+16
Симферополь – +8...+15
Кропивницкий – +7...+16
Черкассы – +7...+16
Чернигов – +7...+15
Сумы – +6...+14
Полтава – +7...+14
Днепр – +7...+15
Запорожье – +8...+14
Донецк – +5...+12
Луганск – +3...+12
Харьков – +6...+13
Киев – +8...+16
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Карта Укргидрометцентра