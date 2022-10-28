Удень температура повітря в Україні коливатиметься в межах +14...+19 градусів. Небо буде сонячним.

До теми Сніг, мороз та кілька теплих днів: народний синоптик про погоду в Україні у листопаді

Де обіцяють дощ

Попри сонце й тепло, синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про можливий дощ. Однак опади очікуються у західних та північних областях. На щастя, вони будуть не сильні, то ж суттєво на погоду впродовж дня не вплинуть.

У Києві Діденко прогнозує хмарну, але теплу погоду. Температура повітря прогріється до +16...+17 градусів.

Практично це найтепліший день з найближчої синоптичної перспективи, хоча й з невеликим дощиком,

– розповіла синоптикиня.

Водночас в Укргідрометцентрі невеликий дощ обіцяють в іншій частині України. Зокрема, опади можливі на півночі Лівобережжя. Зранку та вночі у східних та західних областях будуть тумани, то ж водіям варто бути обережними на дорогах.

Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +7...+14

Львів – +8...+17

Івано-Франківськ – +7...+18

Тернопіль – +8...+18

Чернівці – +8...+18

Хмельницький – +7...+17

Луцьк – +8...+16

Рівне – +8...+16

Житомир – +8...+16

Вінниця – +7...+17

Одеса – +8...+17

Миколаїв – +8...+17

Херсон – +8...+16

Сімферополь – +8...+15

Кропивницький – +7...+16

Черкаси – +7...+16

Чернігів – +7...+15

Суми – +6...+14

Полтава – +7...+14

Дніпро – +7...+15

Запоріжжя – +8...+14

Донецьк – +5...+12

Луганськ – +3...+12

Харків – +6...+13

Київ – +8...+16



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру