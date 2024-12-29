Будет ли туман или существенные осадки: прогноз погоды в Украине на 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается облачная погода. В то же время синоптики уверяют, что существенных осадков в этот день не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли морозы на Рождество, Новый год и что ждать зимой 2025: интервью о погоде в Украине

Какой будет погода в Украине 30 декабря

Так, как отмечалось выше, 30 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. Однако в западных и Винницкой областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла. В Карпатах ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0.

К слову, ночью и утром 30 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый

Какая будет температура в областных центрах

Киев +2...+4,

Ужгород +1...+3,

Львов +2...+4,

Ивано-Франковск +3...+5,

Тернополь +2...+4,

Черновцы +3...+5,

Хмельницкий +2...+4,

Луцк +1...+3,

Ровно +1...+3,

Житомир +1....+3,

Винница +2...+4,

Одесса +3...+5,

Николаев +2...+4,

Херсон +2...+4,

Симферополь +2...+4,

Кропивницкий +2...+4,

Черкассы +2...+4,

Чернигов +2...+4,

Сумы +1...+3,

Полтава +1...+3,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк 0...+2,

Луганск 0...+2,

Харьков +1...+3.

Прогноз погоды на 30 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр