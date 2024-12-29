Будет ли туман или существенные осадки: прогноз погоды в Украине на 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается облачная погода. В то же время синоптики уверяют, что существенных осадков в этот день не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 30 декабря
Так, как отмечалось выше, 30 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. Однако в западных и Винницкой областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла. В Карпатах ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0.
К слову, ночью и утром 30 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый
Какая будет температура в областных центрах
- Киев +2...+4,
- Ужгород +1...+3,
- Львов +2...+4,
- Ивано-Франковск +3...+5,
- Тернополь +2...+4,
- Черновцы +3...+5,
- Хмельницкий +2...+4,
- Луцк +1...+3,
- Ровно +1...+3,
- Житомир +1....+3,
- Винница +2...+4,
- Одесса +3...+5,
- Николаев +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Симферополь +2...+4,
- Кропивницкий +2...+4,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов +2...+4,
- Сумы +1...+3,
- Полтава +1...+3,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк 0...+2,
- Луганск 0...+2,
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды на 30 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр