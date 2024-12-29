Будет ли туман или существенные осадки: прогноз погоды в Украине на 30 декабря

29 декабря 2024, 15:10
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Автор: Дмитрий Усик

В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается облачная погода. В то же время синоптики уверяют, что существенных осадков в этот день не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 30 декабря

Так, как отмечалось выше, 30 декабря в Украине существенных осадков не ожидается. Однако в западных и Винницкой областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем ожидается 0 – 5 градусов тепла. В Карпатах ночью 3 – 8 градусов мороза, днем около 0.

К слову, ночью и утром 30 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев +2...+4,
  • Ужгород +1...+3,
  • Львов +2...+4,
  • Ивано-Франковск +3...+5,
  • Тернополь +2...+4,
  • Черновцы +3...+5,
  • Хмельницкий +2...+4,
  • Луцк +1...+3,
  • Ровно +1...+3,
  • Житомир +1....+3,
  • Винница +2...+4,
  • Одесса +3...+5,
  • Николаев +2...+4,
  • Херсон +2...+4,
  • Симферополь +2...+4,
  • Кропивницкий +2...+4,
  • Черкассы +2...+4,
  • Чернигов +2...+4,
  • Сумы +1...+3,
  • Полтава +1...+3,
  • Днепр +1...+3,
  • Запорожье +1....+3,
  • Донецк 0...+2,
  • Луганск 0...+2,
  • Харьков +1...+3.

Прогноз погоды на 30 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр