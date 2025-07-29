В центральных регионах страны 30 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. Укргидрометцентр предупредил о возможных осложнениях для транспорта и коммунальных служб.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Отмечается, что желтый уровень опасности (I уровень) объявлен в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Укргидрометцентр предупредил о желтом уровне опасности

В частности:

в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях прогнозируют значительные дожди;

в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

На западе, крайнем востоке и во временно оккупированном Крыму непогода не прогнозируется.

Обратите внимание! І уровень опасности, желтый, объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

В каких областях объявили І уровень опасности, желтый / Карта Укргидрометцентра

Синоптики предостерегают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта. Граждан просят быть осторожными и внимательными, особенно на дорогах.