Украинцев предупредили о непогоде 30 июля: грозы, ливни, град и шквалы
- 30 июля в центральных регионах Украины ожидаются грозы, ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду.
- Желтый уровень опасности объявлен в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, что может осложнить работу коммунальных служб и транспорта.
В центральных регионах страны 30 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду. Укргидрометцентр предупредил о возможных осложнениях для транспорта и коммунальных служб.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Отмечается, что желтый уровень опасности (I уровень) объявлен в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Читайте также В Киеве из-за сильного ветра сыпался фасад дома: куски летели на людей и авто
Укргидрометцентр предупредил о желтом уровне опасности
В частности:
- в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях прогнозируют значительные дожди;
- в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
На западе, крайнем востоке и во временно оккупированном Крыму непогода не прогнозируется.
Обратите внимание! І уровень опасности, желтый, объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Синоптики предостерегают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта. Граждан просят быть осторожными и внимательными, особенно на дорогах.