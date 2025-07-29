Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-сообщества. Людей также напугал сильный звук грозы.

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Что известно о последствиях непогоды в Киеве 29 июля?

В столице бушует сильный ветер. Порывы такие мощные, что срывают фасад в одном из жилых комплексов. Куски здания падают наземь, летят на людей и на машины.

Непогода повредила дом в Киеве: видео из социальных сетей

Также в городе уже долго звучит гроза. Киевляне рассказывают, что еще больше они волновались, когда непогода пришлась на воздушную тревогу и угрозу баллистики, ведь звуки из-за погодного явления были очень громкие.

Сильная гроза в Киеве 29 июля: видео



Также известно, что на Лукьяновке из-за урагана разрушил исторический козырек подъезда бывшего доходного дома Эвелины Шмидт. На него упало дерево, что полностью уничтожило входную группу. Вход в дом временно огражден.

Активисты общественной организации "Настоящий Киев" хотят восстановить крышу и ищут мастеров по работе с металлом. Они отмечают, что дом Шмидт – это последний образец старой застройки улицы и памятником архитектуры.

Поврежденный памятник на Лукьяновке / Фото ОО "Настоящий Киев"

Напомним, непогода в Киеве и области ожидается и в среду, 30 июля. Синоптики предупреждают, что в регионе будет значительный дождь и гроза. В ряде других областей Украины в этот день будут ливни и шквальный ветер.