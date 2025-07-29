Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти. Людей також налякав сильний звук грози.

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Що відомо про наслідки негоди в Києві 29 липня?

У столиці вирує сильний вітер. Пориви такі потужні, що зривають фасад в одному з житлових комплексів. Шматки будівлі падають додолу, летять на людей та на автівки.

Негода пошкодила будинок у Києві: відео із соціальних мереж

Також в місті вже довго звучить гроза. Кияни розповідають, що ще більше вони хвилювалися, коли негода припала на повітряну тривогу та загрозу балістики, адже звуки через погодне явище були дуже гучні.

Сильна гроза в Києві 29 липня: відео



Також відомо, що на Лук'янівці через буревій зруйнував історичний дашок під'їзду колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт. На нього впало дерево, що повністю знищило вхідну групу. Вхід до будинку тимчасово огороджений.

Активісти громадської організації "Справжній Київ" хочуть відновити дашок і шукають майстрів з роботи з металом. Вони зазначають, що будинок Шмідт – це останній зразок старої забудови вулиці та пам'яткою архітектури.

Пошкоджена пам'ятка на Лук'янівці / Фото ГО "Справжній Київ"

Нагадаємо, негода в Києві та області очікується і в середу, 30 липня. Синоптики попереджають, що в регіоні буде значний дощ і гроза. У низці інших областей України цього дня вируватисуть зливи та шквальний вітер.