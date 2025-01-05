В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Украине 6 января

Синоптики прогнозируют облачную погоду. В западных областях ночью и днем по всей Украине возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах во всех регионах, кроме юга, местами будет гололедица.

По всей стране будут наблюдаться порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных и южных областях скорость ветра составит до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла.

Какой будет погода в украинских городах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +5...+7;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк -1...+1;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков -1...+1.


Погода в Украине 6 января / Карта Укргидрометцентра