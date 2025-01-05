В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет в Украине 6 января
Синоптики прогнозируют облачную погоду. В западных областях ночью и днем по всей Украине возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах во всех регионах, кроме юга, местами будет гололедица.
По всей стране будут наблюдаться порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных и южных областях скорость ветра составит до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла.
Какой будет погода в украинских городах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +4...+6;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +5...+7;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3...+5;
- Житомир +1...+3;
- Винница +1...+3;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк -1...+1;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -1...+1.
Погода в Украине 6 января / Карта Укргидрометцентра