У деяких регіонах температура повітря опуститься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Справжня казка: Львів щедро засипає снігом

Яка погода буде в Україні 6 січня

Синоптики прогнозують хмарну погоду. У західних областях вночі та вдень по всій Україні можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах у всіх регіонах, окрім півдня, подекуди буде ожеледиця.

По всій країні спостерігатимуться пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних та південних областях швидкість вітру становитиме до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. На Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла.

Якою буде погода в українських містах

Київ +1…+3;

Ужгород +4…+6;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир +1...+3;

Вінниця +1…+3;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +1...+3;

Черкаси +1...+3;

Чернігів -1...+1;

Суми -1…+1;

Полтава 0...+2;

Дніпро +1...+3;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк -1…+1;

Луганськ 0…-2;

Харків -1...+1.



Погода в Україні 6 січня / Карта Укргідрометцентру