В Украину пришло бабье лето: какой будет погода 6 октября

Наконец-то украинцы дождались – в Украину врывается бабье лето. В частности, 6 октября снова прогнозируют без дождей, будет сухо и по-осеннему тепло.

Осень дала нам шанс в последний раз насладиться открытыми террасами и сухими и ароматными осенними парками. Кто еще не переправ зимнюю верхнюю одежду – еще есть шанс это сделать.

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Бабье лето заходит в Украину: прогноз от Наталки Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что уже завтра сухая погода с солнечными вкраплениями и даже чистым небом будет доминировать повсюду.

С ближайшей перспективы лишь в воскресенье, 9 октября, пройдет небольшой дождь по западу и северу Украины.

6 октября в Украине дождей не предполагается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15...+20 градусов.

Ветер западного направления небольшой или умеренный. В дальнейшем сухая погода будет продолжаться, только, еще раз напомню, в воскресенье в западных и северных областях пройдет небольшой дождь.

– написала Наталья Диденко.

Какая будет погода в городах Украины 6 октября: Укргидрометцентр

Луцк – +18 градусов днем, +8 ночью;

Киев – +17 градусов днем, +8 ночью;

Ужгород – +17 градусов днем, +7 ночью;

Львов – +18 градусов днем, +8 ночью;

Ивано-Франковск – +18 градусов днем, +8 ночью;

Тернополь – +17 градусов днем, +7 ночью;

Черновцы – +18 градусов днем, +8 ночью;

Хмельницкий – +17 градусов днем, +7 ночью;

Ровно – +17 градусов днем, +7 ночью;

Житомир – +18 градусов днем, +7 ночью;

Винница – +18 градусов днем, +7 ночью;

Одесса – +19 градусов днем, +9 ночью;

Николаев – +18 градусов днем, +8 ночью;

Херсон – +18 градусов днем, +8 ночью;

Симферополь – +18 градусов днем, +8 ночью;

Кропивницкий – +17 градусов днем, +7 ночью;

Черкассы – +17 градусов днем, +7 ночью;

Чернигов – +17 градусов днем, +7 ночью;

Суммы – +16 градусов днем, +6 ночью;

Полтава – +16 градусов днем, +6 ночью;

Днепр – +17 градусов днем, +7 ночью;

Запорожье – +18 градусов днем, +7 ночью;

Донецк – +16 градусов днем, +6 ночью;

Луганск – +16 градусов днем, +6 ночью;

Харьков – +16 градусов днем, +6 ночью.

Прогноз погоды в Украине 6 октября / Укргидрометцентр