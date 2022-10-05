В Украину пришло бабье лето: какой будет погода 6 октября
Источник:Украинский гидрометеорологический центр
Наконец-то украинцы дождались – в Украину врывается бабье лето. В частности, 6 октября снова прогнозируют без дождей, будет сухо и по-осеннему тепло.
Осень дала нам шанс в последний раз насладиться открытыми террасами и сухими и ароматными осенними парками. Кто еще не переправ зимнюю верхнюю одежду – еще есть шанс это сделать.
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Бабье лето заходит в Украину: прогноз от Наталки Диденко
Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что уже завтра сухая погода с солнечными вкраплениями и даже чистым небом будет доминировать повсюду.
С ближайшей перспективы лишь в воскресенье, 9 октября, пройдет небольшой дождь по западу и северу Украины.
6 октября в Украине дождей не предполагается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15...+20 градусов.
Ветер западного направления небольшой или умеренный. В дальнейшем сухая погода будет продолжаться, только, еще раз напомню, в воскресенье в западных и северных областях пройдет небольшой дождь.
– написала Наталья Диденко.
Какая будет погода в городах Украины 6 октября: Укргидрометцентр
- Луцк – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Киев – +17 градусов днем, +8 ночью;
- Ужгород – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Львов – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Ивано-Франковск – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Тернополь – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Черновцы – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Хмельницкий – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Ровно – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Житомир – +18 градусов днем, +7 ночью;
- Винница – +18 градусов днем, +7 ночью;
- Одесса – +19 градусов днем, +9 ночью;
- Николаев – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Херсон – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Симферополь – +18 градусов днем, +8 ночью;
- Кропивницкий – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Черкассы – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Чернигов – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Суммы – +16 градусов днем, +6 ночью;
- Полтава – +16 градусов днем, +6 ночью;
- Днепр – +17 градусов днем, +7 ночью;
- Запорожье – +18 градусов днем, +7 ночью;
- Донецк – +16 градусов днем, +6 ночью;
- Луганск – +16 градусов днем, +6 ночью;
- Харьков – +16 градусов днем, +6 ночью.