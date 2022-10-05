Осінь дала нам шанс востаннє насолодитися відкритими терасами та сухими й духмяними осінніми парками. Хто ще не переправ зимовий верхній одяг – ще є шанс це зробити.
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Бабине літо заходить в Україну: прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже від завтра суха погода із сонячними вкрапленнями й навіть чистим небом домінуватиме повсюди.
З найближчої перспективи лише в неділю, 9 жовтня, пройде невеликий дощ фронт по заходу та півночі України.
Натомість 6 жовтня в Україні дощів не передбачається. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в комфортних межах, +15...+20 градусів.
Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Надалі суха погода триватиме, лише, ще раз нагадаю, у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ,
– написала Наталка Діденко.
Якою буде погода у містах України 6 жовтня: Укргідрометцентр
- Луцьк – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Київ – +17 градусів вдень, +8 вночі;
- Ужгород – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Львів – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Івано-Франківськ – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Тернопіль – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Чернівці – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Хмельницький – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Рівне – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Житомир – +18 градусів вдень, +7 вночі;
- Вінниця – +18 градусів вдень, +7 вночі;
- Одеса – +19 градусів вдень, +9 вночі;
- Миколаїв – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Херсон – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Сімферополь – +18 градусів вдень, +8 вночі;
- Кропивницький – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Черкаси – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Чернігів – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Суми – +16 градусів вдень, +6 вночі;
- Полтава – +16 градусів вдень, +6 вночі;
- Дніпро – +17 градусів вдень, +7 вночі;
- Запоріжжя – +18 градусів вдень, +7 вночі;
- Донецьк – +16 градусів вдень, +6 вночі;
- Луганськ – +16 градусів вдень, +6 вночі;
- Харків – +16 градусів вдень, +6 вночі.
Прогноз погоди в Україні 6 жовтня / Укргідрометцентр