Осінь дала нам шанс востаннє насолодитися відкритими терасами та сухими й духмяними осінніми парками. Хто ще не переправ зимовий верхній одяг – ще є шанс це зробити.

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Бабине літо заходить в Україну: прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже від завтра суха погода із сонячними вкрапленнями й навіть чистим небом домінуватиме повсюди.

З найближчої перспективи лише в неділю, 9 жовтня, пройде невеликий дощ фронт по заходу та півночі України.

Натомість 6 жовтня в Україні дощів не передбачається. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в комфортних межах, +15...+20 градусів.

Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Надалі суха погода триватиме, лише, ще раз нагадаю, у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ,

– написала Наталка Діденко.

Якою буде погода у містах України 6 жовтня: Укргідрометцентр

Луцьк – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Київ – +17 градусів вдень, +8 вночі;

Ужгород – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Львів – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Івано-Франківськ – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Тернопіль – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Чернівці – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Хмельницький – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Рівне – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Житомир – +18 градусів вдень, +7 вночі;

Вінниця – +18 градусів вдень, +7 вночі;

Одеса – +19 градусів вдень, +9 вночі;

Миколаїв – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Херсон – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Сімферополь – +18 градусів вдень, +8 вночі;

Кропивницький – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Черкаси – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Чернігів – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Суми – +16 градусів вдень, +6 вночі;

Полтава – +16 градусів вдень, +6 вночі;

Дніпро – +17 градусів вдень, +7 вночі;

Запоріжжя – +18 градусів вдень, +7 вночі;

Донецьк – +16 градусів вдень, +6 вночі;

Луганськ – +16 градусів вдень, +6 вночі;

Харків – +16 градусів вдень, +6 вночі.

Прогноз погоди в Україні 6 жовтня / Укргідрометцентр