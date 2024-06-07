Украину накроет непогода: в Киеве и ряде регионов прогнозируют грозы и шквалы ветра

В субботу, 8 июня, в Украине будут грозы и шквалы ветра. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Киеве и ряде других регионов в этот день. Где будут сильные грозы, а где объявлено штормовое предупреждение, читайте далее в материале.

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Погода в Украине 8 июня

Синоптики объявили І уровень опасности на подавляющем большинстве территории Украины. Непогода обойдет лишь Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма грозы. Днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



В субботу, 8 июня, Украину накроет непогода / Фото "Укргидрометцентр"

Гроза в Киеве и Чернигове

В КГГА предупредили, что завтра, 8 июня, в столице ожидаются грозы и дождь. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Собственно, отмечается, что ветер может достигать 5 – 10 метров в секунду. Что же касается температурных показателей, то днем будет 24 – 26 градусов тепла.

Добавим, что предупреждают о І уровне опасности, желтый.

Также 8 июня ожидаются грозы, днем местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду и в Чернигове и области. Отмечается, что местами может выпасть град (І уровень опасности, желтый).

Эту информацию предоставили в Черниговском областном центре по гидрометеорологии.

Июнь в Украине будет теплым, местами жарким. Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса.В Укргидрометцентре прогнозировали, что на этой неделе в части областей столбики термометров достигнут +34 градусов. О такой температуре также ранее писал синоптик Игорь Кибальчич.Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, более 34 градусов пока не ожидается как минимум до 8 июня.