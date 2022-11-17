После снегов и морозов в Украине еще будет потепление: когда ждать

В ноябре в Украину ворвалась зимняя погода. Однако снега и морозы – не окончательны. Осенью еще предстоит потепление.

Правда, это потепление будет незначительным. Оно будет соответствовать показателям последних дней осени.

Читайте также По крыше ходят пингвины: на станции "Академик Вернадский" рекордный снег – впечатляющие фото

Когда в Украине потеплеет

Кое-какое потепление нагрянет в Украину с начала следующей недели, 22 ноября.

Кстати, синоптик Наталья Диденко призвала украинцев не пугаться холодной погоды, ведь это нормальная сезонная программа для нашего умеренно-континентального климата.

Какая будет погода в Украине в декабре

По данным синоптического ресурса Gismeteo, в первый месяц зимы в Украине будет много снега. В Киеве он будет падать практически каждый день до конца декабря. С 20-х чисел месяца ударят сильные морозы – температура воздуха опустится до -14 градусов днем и -18 градусов ночью.

В западных областях в начале месяца снега не будет, а 5-7 декабря обещают дождливый период. Затяжные снега начнутся с 18 декабря, а после 22 декабря будут сильные морозы.

На Юге Украины, традиционно, будет царить более теплая погода. В первой декаде декабря температура воздуха будет еще +6...+9 градусов, а небо будет ясным. Морозы обещают ближе к концу месяца. Заметим, что снега будет очень мало, больше – дождя.