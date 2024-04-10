Жарко, но не везде: какая будет погода в ближайшие дни, где снова похолодает
Источник:NV
На этой неделе в Украине будет не по-весеннему тепло. А кое-где даже жарко. Впрочем, в части областей еще возможно похолодание.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, какую температуру ждать.
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Чем удивит погода на этой неделе
"В ночные часы в ближайшие дни будет 6 – 12 градусов, а в дневные 20 – 26. Приятные и комфортные показатели. Они будут практически по всей территории страны", – отметила Птуха.
Добавила, к теплу несут юго-западные воздушные потоки, которые сейчас господствуют над Украиной. Впрочем, посреди недели, в частности, 10 – 11 апреля, эти потоки несколько перестроятся, ветер с юго-западного станет северо-западным. Это добавит немного прохлады.
Однако, снижение температуры не будет слишком резким и ощутимым.
В четверг и пятницу в западных и северных областях дневная температура будет уже не 20 – 26 градусов, а 17 – 22 в дневные часы,
– сказала синоптик.
Добавила, что в целом комфортная весенняя погода с довольно-таки высокими показателями сохранится.
Дождей в Украине практически не будет, ведь в течение недели погоду будет определять поле повышенного давления.
Антициклональный характер погоды - мало облаков, преимущественно без осадков по всей территории Украины,
– пояснила Наталья Птуха.
Смотрите также До +26 градусов тепла и без ветра: какой будет погода 10 апреляВажно! Синоптик отметила, что метеоусловия будут благоприятны для распространения огня в случае возгорания. Поэтому на природе лучше не разжигать костры.
Интересно, что уже на выходных могут поступить атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки. Вероятнее всего - уже в субботу во второй половине дня.
А в воскресенье уже практически в большинстве областей могут быть небольшие дожди,
– сказала синоптик.
Добавила, что похожая ситуация будет и в начале следующей недели. Такие атмосферные фронты будут поступать чаще, поэтому и дожди будут. Кроме того, снова возможно снижение температуры.