Весь октябрь в Украине будет тепло, но возможно кратковременное похолодание: когда именно
До конца октября в Украине будет царить теплая и сухая осенняя погода. Температура воздуха будет даже выше нормы.
Однако на несколько дней в Украину таки придет кратковременное похолодание. Об этом в эксклюзивном интервью журналистам 24 канала рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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Когда в Украину придет похолодание
Сейчас температура воздуха не характерна для этого периода. Она выше. Но это также не стабильный процесс. Будут кратковременные периоды похолоданий, после которых снова вернется теплый период,
– отметил Кульбида.
Поэтому температура воздуха в Украине опустится 20 – 22 октября. После этого вернется тепло, которое будет аналогично нынешнему температурному режиму.Важно! Полное интервью с Николаем Кульбидой о климатических изменениях в Украине, погоде зимой и осенью, а также многом другом интересном читайте на сайте 24 канала уже совсем скоро.
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На Украину надвигается циклон
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 19 – 20 октября Украину накроет атмосферный циклон. Он принесет похолодание во все регионы. Температура воздуха в среднем по Украине будет колебаться в пределах +6...+12 градусов.
В Карпатах может выпасть снег, а в других регионах – дождь.