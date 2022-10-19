Весь октябрь в Украине будет тепло, но возможно кратковременное похолодание: когда именно

До конца октября в Украине будет царить теплая и сухая осенняя погода. Температура воздуха будет даже выше нормы.

Однако на несколько дней в Украину таки придет кратковременное похолодание. Об этом в эксклюзивном интервью журналистам 24 канала рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Когда в Украину придет похолодание

Сейчас температура воздуха не характерна для этого периода. Она выше. Но это также не стабильный процесс. Будут кратковременные периоды похолоданий, после которых снова вернется теплый период,

– отметил Кульбида.

Поэтому температура воздуха в Украине опустится 20 – 22 октября. После этого вернется тепло, которое будет аналогично нынешнему температурному режиму.

Полное интервью с Николаем Кульбидой о климатических изменениях в Украине, погоде зимой и осенью, а также многом другом интересном читайте на сайте 24 канала уже совсем скоро.

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На Украину надвигается циклон

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 19 – 20 октября Украину накроет атмосферный циклон. Он принесет похолодание во все регионы. Температура воздуха в среднем по Украине будет колебаться в пределах +6...+12 градусов.

В Карпатах может выпасть снег, а в других регионах – дождь.