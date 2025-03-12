Сильный ветер, дожди и почти летнее тепло: прогноз погоды на 13 марта
В Украине ожидается облачная погода с дождями на западе и умеренным дождем в северных и центральных областях. Температура днем достигнет +22 градусов на юге.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 13 марта в Украине
В среду, 13 марта, Украина окажется под влиянием циклона, центр которого будет располагаться над Польшей. Он принесет порывистый ветер, повышенную влажность и локальные дожди, однако в целом погода будет оставаться теплой, особенно на юге страны.
В западных областях ожидаются умеренные дожди, а в Карпатах и на Закарпатье возможны ливни с грозами.
В центральных, северных и Харьковской областях днем пройдут небольшие дожди.
В восточных и большинстве западных областей осадков не прогнозируется.
Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, порывы до 15 – 20 метров на секунду, особенно в Карпатах и большинстве регионов, кроме востока и запада.
Ночью по всей стране +4...+9 градусов.
Днем +14...+19 градусов, на юге воздух прогреется до +22 градусов.
В Карпатах прохладнее – +5...+10 градусов.
Из-за порывистого ветра возможны осложнения в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб.
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Температура в крупных городах
- Киев +15 – +17
- Ужгород +14 – +16
- Львов +14 – +16
- Ивано-Франковск +15 – +17
- Тернополь +16 – +18
- Черновцы +16 – +18
- Хмельницкий +16 – +18
- Луцк +15 – +17
- Ровно +15 – +17
- Житомир +15 – +17
- Винница +16 – +18
- Одесса +15 – +17
- Николаев +17 – +19
- Херсон +17 – +19
- Симферополь +21 – +23
- Кропивницкий +17 – +19
- Черкассы +16 – +18
- Чернигов +15 – +17
- Сумы +15 – +17
- Полтава +16 – +18
- Днепр +17 – +19
- Запорожье +19 – +21
- Донецк +19 – +21
- Луганск +18 – +20
- Харьков +17 – +19