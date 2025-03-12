Сильный ветер, дожди и почти летнее тепло: прогноз погоды на 13 марта

В Украине ожидается облачная погода с дождями на западе и умеренным дождем в северных и центральных областях. Температура днем достигнет +22 градусов на юге.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 13 марта в Украине

В среду, 13 марта, Украина окажется под влиянием циклона, центр которого будет располагаться над Польшей. Он принесет порывистый ветер, повышенную влажность и локальные дожди, однако в целом погода будет оставаться теплой, особенно на юге страны.

В западных областях ожидаются умеренные дожди, а в Карпатах и на Закарпатье возможны ливни с грозами.

В центральных, северных и Харьковской областях днем пройдут небольшие дожди.

В восточных и большинстве западных областей осадков не прогнозируется.

Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, порывы до 15 – 20 метров на секунду, особенно в Карпатах и большинстве регионов, кроме востока и запада.

Ночью по всей стране +4...+9 градусов.

Днем +14...+19 градусов, на юге воздух прогреется до +22 градусов.

В Карпатах прохладнее – +5...+10 градусов.

Из-за порывистого ветра возможны осложнения в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб.

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Прогноз погоды на 13 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах