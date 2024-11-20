Снег, сильный ветер, гололедица: какие области в ближайшее время накроет непогода
В Украину движется зимняя непогода. Снег, сильный ветер и гололедицу стоит ожидать жителям ряда областей.
Ухудшатся погодные условия уже в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии.
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Где будет непогода 21 ноября
Синоптики объявили в нескольких областях І уровень опасности, желтый.
Непогода, в частности, накроет Киевскую область.
Ночью 21 ноября значительный дождь и мокрый снег; на дорогах гололедица,
– сообщил Укргидрометцентр.
Такая же ситуация ожидается на Полтавской области. Синоптики там прогнозируют еще и порывы ветра 17 – 22 метров в секунду.
В Ивано-Франковске и области 21 ноября осадков не ожидается, но там будет ветер 15 – 20 метров в секунду, а на дорогах гололедица. Такие же порывы ветра прогнозируют в Винницкой области.
О гололедице на дорогах также предупреждает Львовский гидрометцентр. Ее ожидают как в самом Львове, так и по области.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 21 ноября объявили и на Волыни.
"В Луцке и по области ожидается гололедица, днем порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – говорится в прогнозе Волынского гидрометцентра.
Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушение движения транспорта.
Также в ГСЧС напомнили о правилах безопасности во время гололеда:
- перед тем, как выехать, проверьте исправность тормозов, осветительных приборов и элементов очистки машины;
- во время движения соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, избегайте резкого торможения и маневрирования;
- приближаясь к пешеходным переходам, замедляйтесь до минимума.