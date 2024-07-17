Синоптики прогнозируют в Украине грозы и незначительное снижение температуры

Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Украине уже во второй половине дня 17 июля. Украинцев предупреждают о дождях, грозах, местами граде и шквалах.

Осадки принесут в некоторые области также незначительное снижение температуры воздуха. О том, в каких регионах ожидать такие погодные изменения, рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких частях Украины ждать облегчения погодных условий

Наталья Птуха рассказала, что дожди и грозы накроют Украину уже второй половине дня 17 июля, а 18 июля – осадки охватят большую часть нашей страны.

"Ожидаем, что завтра (18 июля – 24 Канал) будет изменение воздушных масс. Соответственно будем иметь достаточно активную грозовую деятельность, местами град и шквалы. Завтра это преимущественно запад, север и частично центр. В дальнейшем уже распространится на остальные области – юго-восток Украины, и там также уже будет определенная перестройка", – рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра.

По ее словам утром 18 июля жара еще будет держаться, но уже днем начнется изменение погоды. В дневные часы температурные максимумы будут держаться в пределах 30 градусов тепла для запада и севера страны.

А вот для южных, восточных и центральных регионов погодные изменения придут несколько позже. Там температура воздуха будет держаться на отметке 35 градусов.