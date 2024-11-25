Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 26 ноября в Украине
По данным синоптиков, в большинстве регионов страны будет небольшая облачность без осадков. В то же время на Луганщине, Донетчине и в Крыму прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен мокрый снег или дождь.
На дорогах бдительность не помешает, ведь в западных, северных и Винницкой областях местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта.
Ветер будет иметь преимущественно юго-восточное направление, на Востоке и Юге страны – северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температурные показатели
Ночью в Украине прогнозируют от -2 градусов до -7 градусов мороза. В Крыму, на крайнем Западе и востоке страны – около 0 градусов.
Днем в Украине будет от -2 мороза до +3 тепла. В большинстве западных регионов и в Одесской области будет теплее – от +2 градусов до +7 градусов.
Прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев -1 – +1
- Ужгород -4 – +6
- Львов +6 – +8
- Ивано-Франковск +4– +6
- Тернополь +4 – +6
- Черновцы +4 – +6
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +6 – +8
- Ровно +5 – +7
- Житомир -1 – +1
- Винница 0 – +2
- Одесса +1 – +3
- Николаев +1 – +3
- Херсон +1 – +3
- Симферополь +1 – +3
- Кропивницкий 0 – +2
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – -2
- Сумы -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Днепр 0 – +2
- Запорожье +1 – +3
- Донецк 0 – +2
- Луганск +1 – +3
- Харьков -1 – +1