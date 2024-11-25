Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 26 ноября в Украине

По данным синоптиков, в большинстве регионов страны будет небольшая облачность без осадков. В то же время на Луганщине, Донетчине и в Крыму прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен мокрый снег или дождь.

На дорогах бдительность не помешает, ведь в западных, северных и Винницкой областях местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер будет иметь преимущественно юго-восточное направление, на Востоке и Юге страны – северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температурные показатели

Ночью в Украине прогнозируют от -2 градусов до -7 градусов мороза. В Крыму, на крайнем Западе и востоке страны – около 0 градусов.

Днем в Украине будет от -2 мороза до +3 тепла. В большинстве западных регионов и в Одесской области будет теплее – от +2 градусов до +7 градусов.

Прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах