Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 26 ноября в Украине

По данным синоптиков, в большинстве регионов страны будет небольшая облачность без осадков. В то же время на Луганщине, Донетчине и в Крыму прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен мокрый снег или дождь.

На дорогах бдительность не помешает, ведь в западных, северных и Винницкой областях местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Ветер будет иметь преимущественно юго-восточное направление, на Востоке и Юге страны – северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температурные показатели

Ночью в Украине прогнозируют от -2 градусов до -7 градусов мороза. В Крыму, на крайнем Западе и востоке страны – около 0 градусов.
Днем в Украине будет от -2 мороза до +3 тепла. В большинстве западных регионов и в Одесской области будет теплее – от +2 градусов до +7 градусов.

Прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев -1 – +1
  • Ужгород -4 – +6
  • Львов +6 – +8
  • Ивано-Франковск +4– +6
  • Тернополь +4 – +6
  • Черновцы +4 – +6
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк +6 – +8
  • Ровно +5 – +7
  • Житомир -1 – +1
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +1 – +3
  • Николаев +1 – +3
  • Херсон +1 – +3
  • Симферополь +1 – +3
  • Кропивницкий 0 – +2
  • Черкассы 0 – +2
  • Чернигов 0 – -2
  • Сумы -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Днепр 0 – +2
  • Запорожье +1 – +3
  • Донецк 0 – +2
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков -1 – +1