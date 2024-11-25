Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 26 листопада в Україні

За даними синоптиків, у більшості регіонів країни буде невелика хмарність без опадів. Водночас на Луганщині, Донеччині та в Криму прогнозують хмарність із проясненнями, місцями можливий мокрий сніг або дощ.

На дорогах пильність не завадить, адже у західних, північних та Вінницькій областях подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер матиме переважно південно-східний напрямок, на Сході та Півдні країни – північно-східний, зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температурні показники

Уночі в Україні прогнозують від -2 градусів до -7 градусів морозу. У Криму, на крайньому Заході та сході країни – близько 0 градусів.

Удень в україні буде від -2 морозу до +3 тепла. У більшості західних регіонів та на Одещині буде тепліше – від +2 градусів до +7 градусів.

Прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах