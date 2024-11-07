Как долго в Украине задержится тепло и не будет дождей

Синоптики прогнозируют, что первая треть ноября не удивит украинцев резким снижением температуры. Более того, в течение следующих нескольких дней по всей стране будет без осадков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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Долго ли будет тепло и без дождей

Да, уже с четверга, 7 ноября, по всей стране будет сохраняться малооблачная бездождевая погода. Температура по областям днем будет колебаться в пределах +9...+13, на несколько градусов прохладнее будет на Севере и Востоке.

Погода в четверг, 7 ноября в Украине / фото Укргидрометцентр

Ожидается, что подобную картину украинцы будут наблюдать как минимум до понедельника, 11 октября. В течение этих 5 дней отметки термометра все же опустятся на несколько градусов, однако значительного похолодания ожидать не стоит. В среднем в первый день следующей недели ожидается +5...+10, а на Юге +10...+13.

Как уже было сказано выше, в эти дни о зонтике можно забыть – погода будет сухой и малооблачной.

Погода в понедельник, 11 ноября в Украине / фото Укргидрометцентр