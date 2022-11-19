Как долго в Украине еще будут снегопады и морозы

Нынешние снегопады не задержатся в Украине до конца ноября. Снег будет идти еще несколько дней, а после 22 ноября температура воздуха поднимется.

Больше снега в Украине обещают на выходных, 19 – 20 ноября. Со следующей недели его уже будет меньше.

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Когда в Украине прекратится снег

На Западе Украины 21 – 22 ноября кое-где возможен мелкий снег. Однако до конца осени снега уже не будет. Температура начнет постепенно подниматься и как для конца ноября воздух будет достаточно теплым. Ближе к концу месяца столбики термометров покажут 7 градусов, а на небе появится яркое осеннее солнце.

В Киеве снег задержится до 24 ноября. В то же время, уже 26 – 27 ноября в столице будет царить сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +4 градуса, а ночью – около 0 градусов.

На Востоке Украины, в частности, в Харькове, снег будет падать вместе с дождем до 21 ноября. После этого воздух прогреется и выйдет солнце.

Кстати, на Юге снега не будет. Там синоптики обещают тепло – до +15 градусов. Но при этом в регионе будет идти дождь.

Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил украинцев о сильных снегопадах и вьюгах. В южных областях в это время будут дожди с грозами.