Украину ожидает сухой и солнечный день: прогноз погоды на 8 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 7 сентября, без осадков. Дождей следует ожидать только в отдельных регионах.
Небольшие осадки возможны на Прикарпатье. Дождь может выпасть в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.
По теме Лето возвращается: когда в Украине ждать потепления и +28 градусов
Ночи и утра похолодают
Синоптик Наталья Диденко на странице в фейсбуке рассказала, что температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса. На юго-западе и Закарпатье – +20...+24 градуса.
По ее словам, ночью будет холодно, заморозки местами еще задержатся, но ближе к выходным облачность будет увеличиваться. Вероятность заморозков будет уменьшаться.
В Киеве 8 сентября погода должна быть очень комфортной, сухой и солнечной. Температура воздуха прогреется до +20 градусов.
Диденко подчеркнула, что ночь, вечер и утро будут прохладными. Но дневное солнце подарит тепло.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +24...+26
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +18...+22
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +23..+25
Николаев – +19...+21
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20..+22
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +19...+21