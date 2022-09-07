Украину ожидает сухой и солнечный день: прогноз погоды на 8 сентября

Погода в Украине в четверг, 7 сентября, без осадков. Дождей следует ожидать только в отдельных регионах.

Небольшие осадки возможны на Прикарпатье. Дождь может выпасть в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

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Ночи и утра похолодают

Синоптик Наталья Диденко на странице в фейсбуке рассказала, что температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса. На юго-западе и Закарпатье – +20...+24 градуса.

По ее словам, ночью будет холодно, заморозки местами еще задержатся, но ближе к выходным облачность будет увеличиваться. Вероятность заморозков будет уменьшаться.

В Киеве 8 сентября погода должна быть очень комфортной, сухой и солнечной. Температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Диденко подчеркнула, что ночь, вечер и утро будут прохладными. Но дневное солнце подарит тепло.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +24...+26

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +18...+22

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +23..+25

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +19...+21

Запорожье – +20..+22

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +19...+21

Прогноз погоды на 8 сентября / Фото Укргидрометцентра