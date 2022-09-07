Невеликі опади можливі на Прикарпатті. Також дощ може випасти у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській області.

До теми Літо повертається: коли в Україні чекати потепління та +28 градусів

Ночі та ранки похолоднішають

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповіла, що температура повітря протягом дня становитиме +17...+22 градуси. На південному заході та на Закарпатті – +20...+24 градуси.

За її словами, вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься. Ймовірність заморозків зменшуватиметься.

У Києві 8 вересня погода має бути дуже комфортною, сухо та сонячно. Температура повітря прогріється до +20 градусів.

Діденко наголосила, що ніч, вечір та ранок будуть прохолодними. Але денне сонце подарує тепло.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +24...+26

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +18...+22

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19...+21

Одеса – +23..+25

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +17...+19

Суми – +16...+18

Полтава – +17...+19

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +20..+22

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +17...+19

Київ – +19...+21

Прогноз погоди на 8 вересня / Фото Укргідрометцентру