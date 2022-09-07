Невеликі опади можливі на Прикарпатті. Також дощ може випасти у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській області.
До теми Літо повертається: коли в Україні чекати потепління та +28 градусів
Ночі та ранки похолоднішають
Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповіла, що температура повітря протягом дня становитиме +17...+22 градуси. На південному заході та на Закарпатті – +20...+24 градуси.
За її словами, вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься. Ймовірність заморозків зменшуватиметься.
У Києві 8 вересня погода має бути дуже комфортною, сухо та сонячно. Температура повітря прогріється до +20 градусів.
Діденко наголосила, що ніч, вечір та ранок будуть прохолодними. Але денне сонце подарує тепло.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +24...+26
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +18...+22
Рівне – +19...+21
Житомир – +19...+21
Вінниця – +19...+21
Одеса – +23..+25
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +17...+19
Суми – +16...+18
Полтава – +17...+19
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +20..+22
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +17...+19
Київ – +19...+21
Прогноз погоди на 8 вересня / Фото Укргідрометцентру