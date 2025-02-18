В Украине ударят морозы до -20 градусов: где и когда их ждать

В Украине синоптики прогнозируют снижение температуры. Кое-где столбики термометров будут показывать до -20 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

По данным синоптиков, 19 февраля будет без осадков. Только на севере и северо-западе страны днем выпадет небольшой снег.

В четверг, 20 февраля в Украине, кроме юго-востока, местами прогнозируется небольшой снег, а вот 21 февраля преимущественно без осадков.

Температура ночью 6-14 градусов мороза, в Карпатах, 19 февраля и в большинстве районов Левобережья, 20-21 февраля на востоке страны местами 16-21 градус мороза; днем 1-8 градусов мороза, на Закарпатье и Одесской области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,

– прогнозируют синоптики.

На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Ветер будет западный с переходом на северный, 5 – 10 метров в секунду.