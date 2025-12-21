Последние теплые дни этого года: когда в Украине будет плюсовая температура

В ближайшие дни в Украине днем будет плюсовая температура. Однако на рождественские праздники температура воздуха значительно снизится.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украине будет тепло в этом году?

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 22 декабря, температура ночью ожидается от +2 градусов до -3 градусов, днем 0...+5 градусов; на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов.

Также известно, что в Украине будет облачно с прояснениями. лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.

В то же время температура по Киевской области ночью от +2 градусов до -3 градусов, а днем 0...+5 градусов; в столице ночью около 0 градусов, а днем +1...+3 градуса.

Во вторник, 23 декабря, температура ночью и днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (днем на Закарпатье и юге страны +1...+6 градусов). В Киеве во вторник без осадков, а ветер преимущественно северный, до 8 метров в секунду. Температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

По Украине ударят ощутимые морозы: когда это произойдет?