Лето будет становиться все жарче: что будет с температурой в Украине до 2040 года и далее

К 2040 году среднегодовая температура воздуха в Украине вырастет на 1 градус. Это означает не только усиление летней жары, но и смягчение зимы.

Хотя проблема глобального потепления привлекает внимание ученых и политиков во всем мире, в Украине ей не уделялось должного внимания. До недавнего времени существовало очень мало серьезных исследований относительно возможных изменений климата в стране в будущем.

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Температура в Украине будет расти

Однако накануне при поддержке ЕС климатологи разработали стратегию адаптации к изменениям климата для Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областей. В частности, ученые предсказали, каким может стать климат в Украине до 2100 года.

По прогнозам, к 2040 году среднегодовая температура в Украине увеличится на 1 градус, а к концу века – на 2 – 4 градуса в зависимости от уровня выбросов парниковых газов.

Интересно! 11 июля максимальная температура воздуха в Киеве достигла 34,2 градуса, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

На Николаевщине к середине века количество дней с экстремально высокими температурами увеличится на 20 – 26 дней, а максимальная дневная температура летом поднимется на 1,7 – 2,4 градуса. Аналогичные изменения прогнозируются и в западных регионов.

Зимние морозы станут более мягкими

Повышение среднегодовой температуры ведет не только к более жаркому лету, но и к более мягким зимам. Ожидается сокращение количества морозных дней и повышение минимальных температур.

Зимой станет заметно меньше осадков. К 2040 году в Николаевской области ожидается снижение уровня снегопадов на 3,4 – 12,9 миллиметров, в западных областях – на 7,8 – 45,2 миллиметров, а к концу века на западе страны это снижение может составить около 20 см.

В целом осадков в Украине будет выпадать больше, но они будут неравномерны. Длительных периодов, когда дождь может идти в течение нескольких дней, будет становиться меньше. Зато участятся резкие ливни, грозы и град. Засушливых периодов будет больше. На Николаевщине продолжительность непрерывных засух составит 46 – 70 дней.