Лето возвращается: когда в Украине ждать потепления и +28 градусов

Погода в Украине в сентябре еще прогреется до летних показателей. Кое-где столбики термометров поднимутся едва ли не до +30 градусов.

Такую теплую погоду синоптики обещают в середине сентября. Однако жару прогнозируют не во всех регионах Украины.

К теме Когда в Украину придет бабье лето: что говорят синоптики

На Юг вернется лето

Больше всего воздух прогреется на Юге Украины. В течение 15 – 20 сентября столбики термометров в Херсоне, Николаеве и Крыму будут несколько раз подниматься до +28 градусов. Средняя температура воздуха в это время составит +25...+26 градусов. В то же время в Одессе будет на несколько градусов холоднее.

Температура на Юге опустится с 21 августа. В этот день синоптики обещают +20 градусов, а дальше – +15 градусов. У жителей южных областей будет целая неделя, чтобы насладиться теплом, солнцем и ясным небом. Дальше солнце уже скроется за облаками и погода будет пасмурнее.

Какая будет погода на остальной территории Украины

На Запад Украины также придет потепление, правда, оно не будет столь резким и длительным как на Юге. В этой части территории нашей страны самый теплый день пройдет в воскресенье, 18 сентября. Синоптики обещают +24 градуса. Уже в понедельник температура опустится до +21 градуса и будет дальше падать.

Интересно Август в Киеве оказался самым жарким почти за 150 лет: температура побила несколько рекордов

В то же время в Закарпатье столбики термометров начнут подниматься с 16 сентября. В выходные 17 – 18 сентября в области будет даже жарко – термометры покажут +25…+26 градусов, а в понедельник – на градус больше.

На Востоке Украины воздух будет теплее, чем на Западе. Однако там синоптики обещают дожди.

В Киеве потеплеет только до +23 градусов, а после этого температура начнет резко опускаться до +10 градусов.